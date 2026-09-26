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Флик считает, что Бальде перестал развиваться, Алекс может перейти в «Ювентус» — Sport.es

Флик считает, что Бальде перестал развиваться, Алекс может перейти в «Ювентус» — Sport.es
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик убеждён, что крайний защитник Алекс Бальде способен дать команде больше. По мнению немецкого специалиста, 22-летний футболист застопорился в развитии, в связи с чем готов к его уходу. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, интерес к испанскому игроку проявляет «Ювентус», уже изучивший возможный трансфер. Каталонский клуб намерен принять окончательное решение о будущем выпускника академии летом 2027 года.

В нынешнем сезоне Бальде провёл на поле 12 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет