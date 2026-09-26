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Ферран Торрес уговаривает Педри перейти в «ПСЖ» — El Nacional

Ферран Торрес уговаривает Педри перейти в «ПСЖ» — El Nacional
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Нападающий «ПСЖ» Ферран Торрес активно убеждает полузащитника «Барселоны» Педри перейти в парижский клуб, сообщает El Nacional.

По информации источника, испанский форвард настойчиво уговаривает своего бывшего партнёра по «Барселоне» сменить клубную прописку и продолжить карьеру во Франции. Футболисты дружат вне поля и ранее Торрес заявлял, что скучает по Педри после собственного ухода из каталонской команды.

Ферран Торрес присоединился к «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне он провёл за французский клуб шесть матчей во всех турнирах и отметился семью забитыми мячами.

Педри в составе «Барселоны» принял участие в восьми играх сезона, записав на свой счёт один гол и две результативные передачи. По оценке Transfermarkt, стоимость 23‑летнего полузащитника составляет € 150 млн.

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