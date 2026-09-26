Гаджиев высказался о задержании экс-игрока «Анжи» Гасанова при приобретении наркотиков

Почётный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением об аресте бывшего футболиста «Анжи» Шамиля Гасанова по делу о незаконном обороте наркотических средств. Суд избрал Гасанову меру пресечения в виде заключения под стражу до конца ноября этого года.

«Сегодня удивляться ничему не приходится. Чему можно удивляться, когда кругом летают БПЛА? По какой тропе идут наши ребята? Кто сейчас воспитывает молодёжь? Телефоны, социальные сети. Здесь нечему удивляться. У Шамиля не было ничего, кроме