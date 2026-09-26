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Вилли Саньоль покинул пост главного тренера сборной Грузии

Вилли Саньоль покинул пост главного тренера сборной Грузии
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Французский специалист Вилли Саньоль покинул пост главного тренера сборной Грузии по футболу, об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии.

Саньоль руководил командой с 2021 года и добился с ней исторического результата: сборная квалифицировалась на чемпионат Европы 2024-го и вышла в плей‑офф турнира.

Новым тренером национальной команды стал Рамаз Сванадзе, который будет возглавлять сборную до конца 2028 года. До этого назначения он руководил молодёжной национальной командой и дважды выводил её в финальную стадию чемпионата Европы.

В последнем матче, состоявшемся 25 сентября в рамках Лиги наций, сборная Грузии потерпела поражение на своём поле от команды Северной Ирландии со счётом 0:1.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 1-й тур