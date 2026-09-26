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«Ливерпуль» назначил Джулиана Уорда спортивным директором

«Ливерпуль» назначил Джулиана Уорда спортивным директором
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Английский «Ливерпуль» назначил Джулиана Уорда на пост спортивного директора, специалист немедленно приступил к обязанностям. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Уорд давно связан с мерсисайдцами: он работает в структуре «Ливерпуля» с 2012 года и за это время прошёл путь от главы европейского скаутинга до спортивного директора. В его послужном списке — должности директора по работе с арендованными игроками, помощника спортивного директора, а также непосредственно самого спортивного директора: эту позицию он уже занимал в начале 2020‑х, но покинул её в 2023-м.

До перехода в «Ливерпуль» Уорд трудился в «Манчестер Сити» и сборной Португалии, а в последнее время занимал пост технического директора в Fenway Sports Group — компании, которая владеет клубом.

По словам президента FSG Майка Гордона, богатый опыт Уорда призван укрепить футбольный департамент «Ливерпуля» и оказать поддержку главному тренеру Андони Ираоле.

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