«Реалу» интересен 20-летний защитник сборной Германии — AS

Мадридский «Реал» проявляет интерес к 20-летнему центральному защитнику сборной Германии и «Штутгарта» Финну Ельчу. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Королевский клуб» рассматривает Ельча в качестве потенциальной замены для 33-летнего Антонио Рюдигера, чей контракт заканчивается летом 2027 года. Также «сливочные» опасаются относительно здоровья Эдера Милитао после двух разрывов крестообразных связок.

Ельч получил вызов в сборную Германии на сентябрьские матчи Лиги наций, но на момент написания новости ещё не дебютировал за национальную команду.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.