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Руни рассказал о своём тайном увлечении

Руни рассказал о своём тайном увлечении
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни поделился информацией о своём необычном хобби. Англичанин увлекается музыкой и коллекционирует гитары.

«Мне нравится писать музыку и проявлять творческий подход, однако я не умею читать ноты. Хочу оборудовать музыкальную студию. Сам я ни на чём не играю, но коллекционирую гитары. У меня их очень много. Люблю музыку в любых её проявлениях. Обычно, если отдыхаю с друзьями и там есть микрофон, я, скорее всего, выйду и спою», — приводит слова Руни The Touchline в социальной сети X.

Руни выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год. В составе «красных дьяволов» англичанин завоевал 12 трофеев.

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