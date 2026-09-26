«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» интересуются защитником «Тоттенхэма» — Конур

Защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен привлёк внимание двух топ‑клубов АПЛ — за игроком следят «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в социальной сети Х.

По информации источника, интерес к нидерландскому футболисту со стороны ведущих английских команд остаётся высоким. При этом переход ван де Вена выглядит маловероятным в ближайшее время: контракт игрока с «Тоттенхэмом» действует до конца июня 2031 года, что существенно осложняет любые переговоры.

Transfermarkt оценивает стоимость 25‑летнего защитника в € 50 млн. В текущем сезоне АПЛ ван де Вен принял участие в пят