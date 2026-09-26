Бензема опроверг новость, что Nike отменил съёмку рекламы из-за его биографии

Бывший нападающий мадридского мадридского «Реала» и обладатель «Золотого мяча» 2022 года французский футболист Карим Бензема отреагировал на новость, что компания Nike отменила съёмку рекламной кампании из-за его биографии.

«Фейковые новости», — написал Бензема на своей странице в социальной сети.

Ранее в СМИ сообщалось, что съёмки должны были состояться 24 сентября, но причиной срыва стала биография Бензема.

Ранее Карим был признан виновным в попытке шантажа экс-игрока сборной Франции Матьё Вальбуэна видеозаписью интимного характера.

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