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Михаэль Баллак встал на защиту Ленарта Карла после слов о «Реале»

Михаэль Баллак встал на защиту Ленарта Карла после слов о «Реале»
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Бывший футболист «Челси» и «Баварии» Михаэль Баллак встал на защиту полузащитника мюнхенского клуба Ленарта Карла после высказываний игрока, что мадридский «Реал» для него является клубом мечты.

«Его спросили: «Какой твой любимый клуб, кроме «Баварии»?» Эту часть обычно упускают. На самом деле в его словах не было ничего плохого. Он просто говорил о мечте — о том, что, возможно, когда‑нибудь хотел бы сыграть за «Реал». У меня самого такая мысль тоже всегда где‑то крутилась (смеётся)», — приводит слова Баллака Bayern & Germany в социальной сети.

Ранее Карл заявил о своём желании выступать за «Реал» и назвал «сливочных» клубом своей мечты, отдав при этом должное «Баварии».

Баллак является агентом и наставником Ленарта Карла.

В текущем сезоне Карл принял у