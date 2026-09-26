У Манчини могло быть два контракта в «Сити» для обхода финансовых правил — GdS

Среди финансовых нарушений, по которым, по данным СМИ, «Манчестер Сити» был признан виновным, есть те, которые касаются контракта бывшего главного тренера «горожан» Роберто Манчини, возглавлявшего их с 2009 по 2013 год. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, у итальянского специалиста могло быть два контракта: один — с «Манчестер Сити», по которому он зарабатывал € 1,69 млн после уплаты налогов, другой — с клубом «Аль-Джазира», также принадлежащим шейху Мансуру. По этому трудовому соглашению Манчини получал € 2,03 млн за предоставление консультационных услуг, требующих четыре рабочих дня в год.