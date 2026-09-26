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Ледяхов: какой смысл подписывать Дзюбу? «Спартак» смотрит в будущее, а не в прошлое

Ледяхов: какой смысл подписывать Дзюбу? «Спартак» смотрит в будущее, а не в прошлое
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Бывший тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов не видит смысла в подписании нападающего Артёма Дзюбы в стан красно-белых.

«Какой смысл «Спартаку» подписывать Дзюбу? У них есть Угальде, недавно взяли Даку. Эта линия хорошо укомплектована, это чисто логически правильно — Артём команде не нужен. Тем более Дзюба не молодой футболист, он уже в возрасте. «Спартак» смотрит в будущее, а не в прошлое — всё логично. При этом хотелось бы, конечно, чтобы Дзюба где-то поиграл, если будет возможность. Но «Спартак» борется за самые высокие места, и состав