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Игорь Ледяхов: качество игры «Спартака» настораживает — не хватает стабильности

Игорь Ледяхов: качество игры «Спартака» настораживает — не хватает стабильности
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Бывший тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов оценил качество игры красно-белых в текущем сезоне.

«В какой-то степени «Спартаку» не хватает стабильности в игре, а по набранным очкам начали неплохо и идут в лидерах. Вот качество игры настораживает, однако всё равно старт чемпионата для «Спартака» получился удовлетворительным. Мне понятно, что делает Карседо, куда ведёт команду. Весь клуб работает над тем, чтобы достичь титулов, и пока получается неплохо — результат есть. Но первые глобальные оценки можно будет давать только перед зимней паузой», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.