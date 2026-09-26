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«МЮ» интересен Бробби, «Сандерленд» оценивает форварда в £ 50 млн — Flashscore

«МЮ» интересен Бробби, «Сандерленд» оценивает форварда в £ 50 млн — Flashscore
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Сандерленда» Брайану Бробби в преддверии зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Flashscore.

По информации источника, «чёрные коты» оценивают 24-летнего форварда в £ 50 млн (€ 58 млн). При этом «Сандерленд» не испытывает потребности в продаже нидерландского футболиста.

В нынешнем сезоне Бробби принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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