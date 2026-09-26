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Герой скандала ЧМ‑2026 Фоларин Балогун может перейти в «Ювентус» — Конур

Герой скандала ЧМ‑2026 Фоларин Балогун может перейти в «Ювентус» — Конур
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Нападающий «Монако» и сборной США Фоларин Балогун заинтересовал «Ювентус», переход может состояться уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур.

По информации источника, туринский клуб рассматривает вариант с подписанием 25‑летнего форварда. Ранее Балогун был близок к трансферу в «Эвертон»: стороны согласовывали сделку на € 45 млн, однако в итоге переход не состоялся.

В текущем сезоне американец практически не задействован в чемпионате Франции — он вышел на поле лишь в одном матче и не отметился результативными действиями.

Отдельно стоит упомянуть резонансный эпизод с участием Балогуна на чемпионате мира — 2026: перед игрой 1/8 финала футболисту отменили красную карточку — по сообщениям СМИ, этому предшествовал звонок президента США Дональда Трампа главе ФИФА Джанни Инфантино.

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