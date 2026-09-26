Насри отреагировал на сравнение сборной Франции с Испанией

Бывший игрок «Манчестер Сити» и лондонского «Арсенала» Самир Насри негативно высказался о сравнениях сборных Франции и Испании.

«У Испании есть чёткая футбольная философия. Там все знают, как играть, даже если сменится тренер. У Франции нет своего игрового стиля. То же самое касается и Англии», — приводит слова Самира Насри The Touchline в социальной сети X.

Национальные сборные Франции и Испании встретились в полуфинале чемпионата мира-2026. Испанцы одержали победу со счётом 2:0 благодаря голам Оярсабаля и Порро. Вскоре подопечные де ла Фуэнте стали чемпионами мира, а Франция заняла четвёртое место.