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«Арсенал» рассматривает трансфер защитника сборной Англии из «Реала» — Конур

«Арсенал» рассматривает трансфер защитника сборной Англии из «Реала» — Конур
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Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность подписания правого защитника «Реала» Трента Александера‑Арнольда в январское трансферное окно, сообщает инсайдер Экрем Конур в социальной сети.

Клуб включил игрока сборной Англии в список кандидатов на позицию правого защитника и ведёт наблюдение за ситуацией, однако на текущий момент официальных переговоров между «Арсеналом» и «Реалом» не проводилось.

По информации источника, в случае готовности «Реал