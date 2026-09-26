«Арсенал» рассматривает трансфер защитника сборной Англии из «Реала» — Конур

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность подписания правого защитника «Реала» Трента Александера‑Арнольда в январское трансферное окно, сообщает инсайдер Экрем Конур в социальной сети.

Клуб включил игрока сборной Англии в список кандидатов на позицию правого защитника и ведёт наблюдение за ситуацией, однако на текущий момент официальных переговоров между «Арсеналом» и «Реалом» не проводилось.

По информации источника, в случае готовности «Реал