«Начнётся самое интересное». Елагин — о вердикте по делу «Манчестер Сити»

Футбольный комментатор Александр Елагин прокомментировал ситуацию вокруг «Манчестер Сити», признанного виновным в нарушении финансовых правил АПЛ.

«Великая мыльная опера по установлению очевидной финансовой вины «Ман Сити», постановка которой стала самой дорогой в истории мирового футбола — завершилась! С обеих сторон в этой трёхлетней эпопее участвовали самые авторитетные юристы планетарного масштаба, на кону стоял… нет, не футбольное сообщество «горожан» с миллионной армией болельщиков и множеством выигранных трофеев, на кону стоял престиж английской Премьер-лиги. В случае