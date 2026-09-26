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«Начнётся самое интересное». Елагин — о вердикте по делу «Манчестер Сити»

«Начнётся самое интересное». Елагин — о вердикте по делу «Манчестер Сити»
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Футбольный комментатор Александр Елагин прокомментировал ситуацию вокруг «Манчестер Сити», признанного виновным в нарушении финансовых правил АПЛ.

«Великая мыльная опера по установлению очевидной финансовой вины «Ман Сити», постановка которой стала самой дорогой в истории мирового футбола — завершилась! С обеих сторон в этой трёхлетней эпопее участвовали самые авторитетные юристы планетарного масштаба, на кону стоял… нет, не футбольное сообщество «горожан» с миллионной армией болельщиков и множеством выигранных трофеев, на кону стоял престиж английской Премьер-лиги. В случае