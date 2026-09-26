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Энцо Мареска отреагировал на новости о вердикте по делу «Манчестер Сити» цитатой Сократа

Энцо Мареска отреагировал на новости о вердикте по делу «Манчестер Сити» цитатой Сократа
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Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска отреагировал на инсайд о признании клуба виновным в финансовых нарушениях, разместив в социальных сетях цитату древнегреческого философа Сократа.

По информации The Guardian, на запрос прокомментировать ситуацию представители тренера направили изданию скриншот публикации. Мареска процитировал Сократа: «Я знаю только то, что ничего не знаю». В дополнение к цитате тренер написал: «Время выдохнуть. Время анализировать. Время учиться».

Напомним, в феврале 2023 года А