Энцо Мареска отреагировал на новости о вердикте по делу «Манчестер Сити» цитатой Сократа

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска отреагировал на инсайд о признании клуба виновным в финансовых нарушениях, разместив в социальных сетях цитату древнегреческого философа Сократа.

По информации The Guardian, на запрос прокомментировать ситуацию представители тренера направили изданию скриншот публикации. Мареска процитировал Сократа: «Я знаю только то, что ничего не знаю». В дополнение к цитате тренер написал: «Время выдохнуть. Время анализировать. Время учиться».

Напомним, в феврале 2023 года А