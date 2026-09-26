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Ямаль: я давно показываю уровень обладателя «Золотого мяча». Все это знают

Ямаль: я давно показываю уровень обладателя «Золотого мяча». Все это знают
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Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль считает, что он заслужил выиграть «Золотой мяч» — 2026.

«Если говорить совершенно честно, то не только в этом году я показываю уровень, позволяющий выиграть «Золотой мяч», но и на протяжении большей части карьеры. Все это знают. Все знают, что я футболист, который выделяется на фоне остальных.

Думаю, люди считают: «Ламину 19 лет, он когда-нибудь выиграет, так что давайте отдадим награду кому-нибудь другому». Мне просто нужно побеждать, побеждать и ещё раз побеждать. Тогда настанет время, когда споров не будет. Останутся люди, которые меня любят, и люди, которые скажут