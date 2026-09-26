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Адейеми — о «Барселоне»: чувствую себя действительно очень хорошо

Адейеми — о «Барселоне»: чувствую себя действительно очень хорошо
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Новичок «Барселоны» Карим Адейеми поделился информацией о своём адаптационном периоде в каталонском клубе.

«Чувствую себя действительно очень хорошо, что касается окончательного решения всех вопросов… Не думаю, что мы дошли до этого момента. Я ещё не совсем освоился. Сейчас мне нужно выучить язык, что для меня важно. И, конечно, сложно полностью освоиться всего за месяц-два, но я чувствую себя очень хорошо и с нетерпением жду возможности остаться здесь подольше», — цитирует слова Карима Адейеми AS.

Предыдущим клубом футболиста была дортмундская «Боруссия». В текущем сезоне Адейеми принял участие в восьми матчах за «Барселону» во всех турнирах, забив три гола и отдав три ассиста.

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