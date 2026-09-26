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Ямаль: моя плохая игра равна 400 плохим матчам любого другого футболиста

Ямаль: моя плохая игра равна 400 плохим матчам любого другого футболиста
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Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль считает, что люди склонны чрезмерно строго относиться к оценке его выступлений на поле.

«Плохая игра Ламина равна 400 плохим матчам любого другого футболиста. Могу сыграть на 9 из 10, а люди скажут, что это было 7 из 10», — приводит слова Ямаля The Guardian.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 220 млн.

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