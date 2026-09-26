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Эдер Милитао получил разрешение тренироваться в общей группе «Реала» — Marca

Эдер Милитао получил разрешение тренироваться в общей группе «Реала» — Marca
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Бразильский защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао вернётся к тренировкам в общей группе «сливочных». Об этом сообщает издание Marca.

По информации СМИ, сегодня, 26 сентября, медицинский штаб «Реала» дал Милитао «зелёный свет» на возвращение к общим тренировкам в группе. Ожидается, что защитник сможет играть за «сливочных» в октябре.

Напомним, 21 апреля 2026 года в матче Ла Лиги с «Алавесом» (2:1) защитник покинул поле прямо перед перерывом после неудачного удара по воротам. Врачи диагностировали разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги и провели операцию. Игрок полностью пропустил чемпионат мира — 2026.

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