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«Не думаю, что стоит винить футболистов». Экс-игрок «Ливерпуля» — о санкциях к «Ман Сити»

«Не думаю, что стоит винить футболистов». Экс-игрок «Ливерпуля» — о санкциях к «Ман Сити»
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Бывший защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон заявил, что достижения игроков «Манчестер Сити» не следует аннулировать из‑за действий владельцев клуба. В 2019 и 2022 годах мерсисайдцы занимали второе место после «горожан» в турнирной таблице.

По данным СМИ, Премьер‑лига может применить к «Манчестер Сити» серьёзные санкции; клуб намерен обжаловать обвинительный приговор. В числе возможных мер — лишение завоёванных трофеев, однако Робертсон не считает такую меру оправданной.