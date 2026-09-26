Клопп: Вирц присоединился к «Ливерпулу» в неудачное время, но многому научился за год

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп поддержал полузащитника Флориана Вирца, подвергающегося критике за игру в «Ливерпуле».

«Если посмотреть на общий контекст, то Фло присоединился к «Ливерпулю» в очень неудачное время. Речь идёт об уходе Диогу Жоты. Он присоединился к команде с игроками, для которых футбол в то время не был приоритетом, что вполне объяснимо.

Он многому научился за первый год. Сейчас новый сезон под р