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В «Барселоне» довольны Гордоном и считают, что его трансфер оправдал себя — TEAMtalk

В «Барселоне» довольны Гордоном и считают, что его трансфер оправдал себя — TEAMtalk
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Руководство и тренерский штаб «Барселоны» довольны первыми выступлениями Энтони Гордона и тем, как он идеально вписывается в атакующую стратегию Ханс-Дитера Флика. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в каталонском клубе считают, что трансфер 25-летнего вингера полностью оправдывает ожидания на текущий момент. Работающие с Гордоном люди описывают его как чрезвычайно профессионального и целеустремлённого человека. В «Барселоне» считают правильным решение купить Гордона вместо Маркуса Рашфорда.

В нынешнем сезоне Гордон принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн