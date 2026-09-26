Пирс Морган назвал «Манчестер Сити» крупнейшим мошенником в истории английского футбола

Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган потребовал жёсткого наказания для «Манчестер Сити» после признания клуба виновным в нарушении финансовых правил Премьер‑лиги.

«Давайте внесём ясность: «Манчестер Сити» признан виновным — и это делает его крупнейшим мошенником в истории английского футбола. Наказание должно быть соразмерно совершённым нарушениям. Как минимум клуб следует исключить из Премьер‑лиги и лишить всех титулов, завоёванных, по сути, мошенническим путём», — написал Морган в социальной сети.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 эпизодов. Обвинения касаются предоставления недостоверной финансовой информации, выплат игрокам и тренерам, а также несоблюдения требований финансового контроля.