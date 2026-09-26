Константин Коноплёв: к «Зениту» есть вопросы — не знаю, какая ещё мотивация нужна

Бывший тренер «Зенита‑2», экс-футболист «Зенита» Константин Коноплёв поделился мнением о текущем состоянии главной команды сине-бело-голубых и работе главного тренера Сергея Семака.

«Семака критикуют уже минимум года три. Критика не должна относиться к результатам, потому что «Зенит» всё равно становится чемпионом или занимает второе место сразу после «Краснодара». Но игра команды… Если мы сопоставляем уровень футболистов и то, что они показывают на поле, к главной команде появляются вопросы. И они обос