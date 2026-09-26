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Балахнин: отрицательно отнёсся к отставке Альбы из «Ростова» — в игре провалов не было

Балахнин: отрицательно отнёсся к отставке Альбы из «Ростова» — в игре провалов не было
Комментарии

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался об уходе из клуба испанского специалиста Джонатана Альбы. О расставании с тренером было объявлено в четверг, 24 сентября.

«К отставке Альбы я отнёсся отрицательно. Это произошло в не самое правильное время, команда была заточена под него, все его воспринимали. Именно в игре провала не было, поэтому я не видел аргументов, почему срочно нужно менять тренера. Команда была управляема, мотивирована в каждой игре. Да, можно говорить об ошибках, но у кого их нет? Уволить Альбу — не самое хорошее решение», — сказал