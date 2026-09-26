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«Такого в нашем футболе давно не видел». Тихонов назвал лучшего тренера РПЛ после 9 туров

«Такого в нашем футболе давно не видел». Тихонов назвал лучшего тренера РПЛ после 9 туров
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов назвал наставника красно-белых Хуана Карлоса Карседо лучшим тренером на старте сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и объяснил причину.

«Карседо я могу выделить за тот необычный футбол в связи с составом. На позиции двух защитников играют два центральных полузащитника. Я такого в нашей стране, в нашем футболе давно не видел. Человек нашёл место всем хорошим футболистам, которые есть. Барко и Лит