«Такого в нашем футболе давно не видел». Тихонов назвал лучшего тренера РПЛ после 9 туров

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов назвал наставника красно-белых Хуана Карлоса Карседо лучшим тренером на старте сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и объяснил причину.

«Карседо я могу выделить за тот необычный футбол в связи с составом. На позиции двух защитников играют два центральных полузащитника. Я такого в нашей стране, в нашем футболе давно не видел. Человек нашёл место всем хорошим футболистам, которые есть. Барко и Лит