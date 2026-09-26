В совете директоров «Ман Сити» высказались о нарушении клубом финансовых правил АПЛ

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак прокомментировал ситуацию после признания клуба виновным в нарушении финансовых правил английской Премьер‑лиги.

«Я являюсь частью этого клуба уже 18 лет. Этот клуб важен для меня, и вы неоднократно показывали и говорили мне, насколько важен для вас «Манчестер Сити». Именно поэтому я пишу вам сегодня.

После пятничных публикаций в СМИ многие из вас провели вечер, отвечая на вопросы и сообщения от друзей, семьи и коллег. Я тоже. Вот что я сказал своей семье: процесс в Премьер-лиге ещё далёк от завершения, и наша уверенность и намерение доказать невиновность клуба так же сильны, как и в самом начале.

Мне бы хотелось поделиться с вами множеством вещей, чтобы помочь вам понять, почему мы так уверены в своей позиции. Но строгая конфиденциальность судебного процесса и наше стре