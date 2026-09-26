Несколько звёзд могут покинуть «Ман Сити» на фоне финансового скандала — The Touchline

Несколько звёзд «Манчестер Сити» могут покинуть клуб из-за опасений по поводу возможных последствий после признания клуба виновным в нарушении финансовых правил английской Премьер‑лиги, сообщает The Touchline на своей странице в социальной сети Х.

Сообщается, что многие игроки «Манчестер Сити» чувствуют разочарование и всё более возрастающую неопределённость относительно того, что может произойти, если клуб столкнётся с санкциями. Это вызывает нарастающую озабоченность в составе.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 эпизодов. Обвинения касаются предоставления недостоверной финансовой информации, выплат игрокам и тренерам, а также несоблюдения требований финансового контроля.