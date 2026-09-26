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Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 26 сентября

Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 26 сентября
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В субботу, 26 сентября, состоялись три перенесённых матча 7-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты перенесённых матчей 7-го тура Первой лиги:

«Челябинск» – «Енисей» – 1:1;
«Спартак» Кострома – «Урал» – 1:2;
«Волга» Ульяновск – «Ленинградец» – 0:1.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги с 31 очком в 12 матчах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 25 очками располагается екатеринбургский «Урал». Следом идут костромской «Спартак» (24 очка) и «Сочи» (23). Последнее, 18-е место в таблице занимает «СКА-Хабаровск» (5).