Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 26 сентября

В субботу, 26 сентября, состоялись три перенесённых матча 7-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты перенесённых матчей 7-го тура Первой лиги:

«Челябинск» – «Енисей» – 1:1;

«Спартак» Кострома – «Урал» – 1:2;

«Волга» Ульяновск – «Ленинградец» – 0:1.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги с 31 очком в 12 матчах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 25 очками располагается екатеринбургский «Урал». Следом идут костромской «Спартак» (24 очка) и «Сочи» (23). Последнее, 18-е место в таблице занимает «СКА-Хабаровск» (5).