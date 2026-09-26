Владислав Радимов отреагировал на назначение Кириченко на пост главного тренера «Ростова»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ростова» российского специалиста Дмитрия Кириченко. Ранее команду покинул испанский тренер Джонатан Альба.

«Новое руководство провело бы перемены рано или поздно. Последние игры были неудачными. И в перерыве в РПЛ напрашивались изменения в команде. Альба уехал в сборную России, и руководство решилось на обоснованный шаг. Кириченко пользуется авторитетом у футболистов, человеческие качества у него очень хорошие. Я с ним играл в сборной. Он работал и помощником тренера в том же «Ростове». Там его уважают. Он поработал в РПЛ и в командах ниже уровнем. Главная задача — завоевать авторитет и не наломать дров. Он умный футболист и