Антон Рогочий и Александр Гацкан войдут в тренерский штаб основной команды «Ростова»

Бывшие футболисты «Ростова» Антон Рогочий и Александр Гацкан войдут в тренерский штаб основной команды, сообщает телеграм-канал клуба. Ранее оба специалиста уже работали в структуре ростовского клуба с молодёжными командами.

Ранее «Ростов» объявил о назначении Дмитрия Кириченко главным тренером клуба, который сменил на этом посту Джонатана Альбу.

После девяти матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Ростов» набрал восемь очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. Команда одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела пять поражений. Первое место в таблице занимает «Краснодар», у которого 21 очко.