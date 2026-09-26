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Антон Рогочий и Александр Гацкан войдут в тренерский штаб основной команды «Ростова»

Антон Рогочий и Александр Гацкан войдут в тренерский штаб основной команды «Ростова»
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Бывшие футболисты «Ростова» Антон Рогочий и Александр Гацкан войдут в тренерский штаб основной команды, сообщает телеграм-канал клуба. Ранее оба специалиста уже работали в структуре ростовского клуба с молодёжными командами.

Ранее «Ростов» объявил о назначении Дмитрия Кириченко главным тренером клуба, который сменил на этом посту Джонатана Альбу.

После девяти матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Ростов» набрал восемь очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. Команда одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела пять поражений. Первое место в таблице занимает «Краснодар», у которого 21 очко.

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