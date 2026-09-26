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«Штрафа недостаточно, к сожалению». Экс-глава «Ман Сити» — о финансовых нарушениях клубом

«Штрафа недостаточно, к сожалению». Экс-глава «Ман Сити» — о финансовых нарушениях клубом
Комментарии

Бывший председатель «Манчестер Сити» Дэвид Бернштейн высказался о ситуации с признанием клуба виновным в нарушении финансовых правил английской Премьер‑лиги.

«Вчера я чувствовал себя просто ужасно, я был в шоке. Мне особенно жаль замечательных болельщиков клуба, которые поддерживали его и в горе, и в радости. Думаю, это очень тяжёлый день для фанатов части Манчестера, поддерживающих клуб.

Весь этот процесс и так затянулся. Так что апелляцию нужно подать как можно скорее, потому что… Над клубом и так нависли неприятно