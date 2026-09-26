Новый главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал своё назначение в клуб

Новый главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко высказался о своём назначении в клуб. Российский специалист сменил во главе команды испанского тренера Джонатана Альбу в международную паузу на игры сборных.

«Очень рад вернуться домой, в родной клуб. Будем достигать результата вместе с командой. Жду вас на стадионе», — сказал Кириченко в эфире «Матч ТВ».

Кириченко начинал тренерскую карьеру в качестве ассистента в «Ростове» с 2014 по 2017 год. Первым и единственным опытом самостоятельной работы для Кириченко до возвращения в «Ростов» был «Текстильщик», который он возглавлял с апреля 2024-го по июнь 2026-го.