Созин: ответ на вопрос «отпускать ли в Европу» однозначный. Есть примеры Чалова и «Ахмата»

Футбольный эксперт Андрей Созин ответил на вопрос о переезде российских игроков из Альфа-Банк РПЛ в европейские чемпионаты, упомянув форварда Фёдора Чалова и «Ахмат».

«После отъезда в Европу Батракова стали говорить о будущем трансфере туда Кисляка. Называют большие цифры: от € 30 млн, которые якобы готовы платить, до € 50 млн, которые якобы хочет ЦСКА. Я в эти цифры лезть не буду, дай бог, чтобы Кисляк стоил и играл на эти € 50 млн. Вопрос тут не в цене, вопрос: отпускать или нет?