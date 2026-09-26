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«Футбол без движения мёртв». Генич — о «Зените»

«Футбол без движения мёртв». Генич — о «Зените»
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказался об игре «Зенита» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге в сезоне-2026/2027.

— Футбол без движения мёртв. Раньше прелесть «Зенита» была в том, что из глубины поля всё время были неожиданные включения. Клаудиньо, тот же Вендел… Это было неожиданно для соперников, техническое оснащение позволяло.

— А вот праймовый Глушенков не на уровне играет тех, кого ты перечисляешь?
— Ну, мне кажется, одного Глушенкова мало, потому что когда они приходят в последнюю треть, то встают. У них очень мало атак на скорости. Лучший тайм «Зенита» — это матч с ЦСКА. Как они бежали?! Но во многих матчах «Зенит» просто приходит к штрафной, встаёт и рассчитывает на индивидуальное мастерство. Обыграл, навесил, забил там со стандарта, — сказал Генич в эфире «Матч Премьер».