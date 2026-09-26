«Легенды ЦСКА» сыграли вничью с «Друзьями Вагнера Лава», бразилец забил за обе команды

Завершился прощальный матч экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава, в котором встречались «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лава». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Итоговый счёт игры — 3:3.

На 23-й минуте Вагнер вывел бразильцев вперёд. На 46-й минуте полузащитник ЦСКА Ролан Гусев восстановил равенство в счёте. На 48-й минуте сын Вагнера Лавиньо забил второй гол гостей. На 57-й минуте бразилец Даниэл Карвальо реализовал пенальти. На 66-й минуте защитник армейцев Кирилл Набабкин сократил отставание в счёте. На 73-й минуте Вагнер забил за ЦСКА с пенальти.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

За команду ЦСКА играли такие экс-футболисты, как Зоран Тошич, Алан Дзагоев и Юрий Жирков. В составе друзей Вагнера на поле вышли экс-голкипер сборной России Маринато Гильерме, бывший полузащитник «Спартака» Ромуло, чемпион мира в составе сборной Бразилии Клеберсон и другие.