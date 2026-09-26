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Сын Вагнера Лавиньо забил в ворота ЦСКА в прощальном матче отца в Москве

Сын Вагнера Лавиньо забил в ворота ЦСКА в прощальном матче отца в Москве
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Лавиньо Вагнер, сын экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава, забил в ворота «Легенд ЦСКА» за команду «Друзья Вагнера Лава» в прощальном матче отца. Команды играют в эти минуты на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. На момент написания новости счёт — 3:1 в пользу бразильцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прощальный матч Вагнера Лава . Финал
26 сентября 2026, суббота. 20:00 МСК
Легенды ЦСКА
Окончен
3 : 3
Друзья Вагнера Лава
0:1 Лав – 23'     1:1 Гусев – 46'     1:2 Вагнер – 48'     1:3 Карвальо – 57'     2:3 Набабкин – 66'     3:3 Лав – 73'    

Лавиньо отличился на 48-й минуте после высокого прессинга.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на странице ПФК ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

Лавиньо — старший сын Вагнера. Он учится в институте физической культуры. Младший из сыновей, Кауа, играет за клуб из Рио-де-Жанейро «Серрано». 16-летний бразилец также участвует в матче. 20-летний средний сын Энцо Вагнер, выступающий за французский «Ле-Ман», не смог приехать в Москву из-за запрета от клуба.

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