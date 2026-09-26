Сын Вагнера Лавиньо забил в ворота ЦСКА в прощальном матче отца в Москве

Лавиньо Вагнер, сын экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава, забил в ворота «Легенд ЦСКА» за команду «Друзья Вагнера Лава» в прощальном матче отца. Команды играют в эти минуты на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. На момент написания новости счёт — 3:1 в пользу бразильцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лавиньо отличился на 48-й минуте после высокого прессинга.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на странице ПФК ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

Лавиньо — старший сын Вагнера. Он учится в институте физической культуры. Младший из сыновей, Кауа, играет за клуб из Рио-де-Жанейро «Серрано». 16-летний бразилец также участвует в матче. 20-летний средний сын Энцо Вагнер, выступающий за французский «Ле-Ман», не смог приехать в Москву из-за запрета от клуба.