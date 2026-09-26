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«Давно пора». Экс-игрок «МЮ» Рой Кин — о ситуации с финансовыми нарушениями «Ман Сити»

«Давно пора». Экс-игрок «МЮ» Рой Кин — о ситуации с финансовыми нарушениями «Ман Сити»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о ситуации с признанием «Манчестер Сити» виновным в нарушении финансовых правил английской Премьер‑лиги.

«Давно пора. Очевидно, что эта история тянется уже долгое время. Я не согласен с тем, что говорил Родри. Это был выбор самого клуба — они решили пойти на обман.

Что бы они ни выиграли за последние годы, они заслуживают наказания. Трудно сказать, с чего именно стоит начать и чем закончить, но они жульничали. Их признали виновными, и теперь им придётся принять заслуженное наказание. Признание вины по стольким пунктам обвинения стало настоящим шоком», — приводит слова Кина Daily Mail.

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