Вратарь «ПСЖ» Сафонов рассказал, как обыграл Кварацхелию в нарды

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов рассказал об игре в нарды с партнёром по команде Хвичей Кварацхелией. Россиянин выступает за французский клуб с лета 2024 года. Экс-вингер «Рубина» и «Локомотива» защищает цвета парижан с января 2025-го.

— По нардам составлю конкуренцию.

— В длинные или короткие играешь?

— Я в любые играю.

— Конечно, в воротах [в «ПСЖ»] нечего делать, с Хвичей нарды раскидываешь.

— Я, кстати, Хвичу обыграл в последний раз. Он сказал, что в Грузии конкуренция большая просто, — сказал Сафонов в видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России по футболу.