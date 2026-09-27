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Вратарь «ПСЖ» Сафонов рассказал, как обыграл Кварацхелию в нарды

Вратарь «ПСЖ» Сафонов рассказал, как обыграл Кварацхелию в нарды
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Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов рассказал об игре в нарды с партнёром по команде Хвичей Кварацхелией. Россиянин выступает за французский клуб с лета 2024 года. Экс-вингер «Рубина» и «Локомотива» защищает цвета парижан с января 2025-го.

— По нардам составлю конкуренцию.

— В длинные или короткие играешь?
— Я в любые играю.

— Конечно, в воротах [в «ПСЖ»] нечего делать, с Хвичей нарды раскидываешь.
— Я, кстати, Хвичу обыграл в последний раз. Он сказал, что в Грузии конкуренция большая просто, — сказал Сафонов в видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России по футболу.

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