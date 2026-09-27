«Мы ему простим». Игрок Англии Гордон — о промахе Кейна с пенальти в матче с Испанией

Полузащитник сборной Англии Энтони Гордон высказался после поражения от Испании в матче 1-го тура Лиги наций (2:3) и промахе форварда Гарри Кейна с пенальти.

«Думаю, это упущенная возможность. Это была великолепная игра, как для зрителей, так и для игроков. Многие действия в атаке были на высочайшем уровне. Честно говоря, можно привести аргументы в пользу обеих команд. Они были так же хороши, как и мы, а мы были так же хороши, как и они. Я не думаю, что между Англией и Испанией есть серьёзный разрыв.

По пенальти… Кейн практически никогда не промахивается, так что мы ему простим этот промах», — приводит слова Гордона Sky Sports.