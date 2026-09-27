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«Мы ему простим». Игрок Англии Гордон — о промахе Кейна с пенальти в матче с Испанией

«Мы ему простим». Игрок Англии Гордон — о промахе Кейна с пенальти в матче с Испанией
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Полузащитник сборной Англии Энтони Гордон высказался после поражения от Испании в матче 1-го тура Лиги наций (2:3) и промахе форварда Гарри Кейна с пенальти.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 3
Испания
0:1 Ямаль – 2'     1:1 Гордон – 36'     2:1 Кейн – 40'     2:2 Баэна – 60'     2:3 Оярсабаль – 74'    

«Думаю, это упущенная возможность. Это была великолепная игра, как для зрителей, так и для игроков. Многие действия в атаке были на высочайшем уровне. Честно говоря, можно привести аргументы в пользу обеих команд. Они были так же хороши, как и мы, а мы были так же хороши, как и они. Я не думаю, что между Англией и Испанией есть серьёзный разрыв.

По пенальти… Кейн практически никогда не промахивается, так что мы ему простим этот промах», — приводит слова Гордона Sky Sports.

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