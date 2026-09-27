Гарри Кейн высказался о поражении Англии от Испании в игре Лиги наций с незабитым пенальти

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о поражении своей команды от Испании (2:3) в 1-м туре Лиги наций (Лига А). Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Давиде Масса из Италии.

«На чемпионате мира мы демонстрировали хороший уровень игры, но нам не удавалось провести весь матч целиком на одном дыхании. Сегодня ситуация повторилась. Тот отрезок был, пожалуй, лучшим нашим выступлением за долгое время. Мы играли на равных с чемпионами мира и Европы. При ином стечении обстоятельств мы могли бы победить. Обидно, но нужно искать и положительные моменты», — сказал Кейн в эфире ITV Sport.

Кейн вывел Англию вперёд на 40-й минуте после голов испанца Ламина Ямаля и англичанина Энтони Гордона, а на 54-й минуте не реализовал пенальти. За оставшиеся минуты Испания забила два гола и вырвала победу.