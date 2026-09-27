15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн высказался о поражении Англии от Испании в игре Лиги наций с незабитым пенальти

Гарри Кейн высказался о поражении Англии от Испании в игре Лиги наций с незабитым пенальти
Комментарии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о поражении своей команды от Испании (2:3) в 1-м туре Лиги наций (Лига А). Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Давиде Масса из Италии.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 3
Испания
0:1 Ямаль – 2'     1:1 Гордон – 36'     2:1 Кейн – 40'     2:2 Баэна – 60'     2:3 Оярсабаль – 74'    

«На чемпионате мира мы демонстрировали хороший уровень игры, но нам не удавалось провести весь матч целиком на одном дыхании. Сегодня ситуация повторилась. Тот отрезок был, пожалуй, лучшим нашим выступлением за долгое время. Мы играли на равных с чемпионами мира и Европы. При ином стечении обстоятельств мы могли бы победить. Обидно, но нужно искать и положительные моменты», — сказал Кейн в эфире ITV Sport.

Кейн вывел Англию вперёд на 40-й минуте после голов испанца Ламина Ямаля и англичанина Энтони Гордона, а на 54-й минуте не реализовал пенальти. За оставшиеся минуты Испания забила два гола и вырвала победу.

Материалы по теме
Концерт Испании и Англии с пятью мячами! Как же часто всё менялось после гола Ямаля
Концерт Испании и Англии с пятью мячами! Как же часто всё менялось после гола Ямаля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android