«Он уже немножечко достал». Генич — о Дзюбе в «Акроне»

Российский комментатор Константин Генич высказал мнение, почему форвард Артём Дзюба не продолжил карьеру в «Акроне».

«Насколько я знаю, это решение в «Акроне» созрело ещё по ходу прошлого сезона. Что уже хватит, уже всё. Он уже немножечко достал внутри «Акрона» своими желаниями, своим управлением большинство команды. И сам Артём тоже уже устал от того, как его в «Акроне» использовали. Потому что когда он вышел и стал говорить: «Помогите тренеру и сделайте трансферы», понятно, что его кто-то об этом попросил. Понятно, что это не дело футболиста выходить к прессе и рассказывать, кого брать, а кого не брать», — сказал Генич в эфире «Матч Премьер».

Артём Дзюба выступал за «Акрон» с сентября 2024 года по май 2026 года. За «Акрон» Артём сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач.