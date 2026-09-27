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Де ла Фуэнте прокомментировал победу Испании над Англией в матче Лиги наций

Де ла Фуэнте прокомментировал победу Испании над Англией в матче Лиги наций
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Англией в матче 1-го тура Лиги наций (3:2).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 3
Испания
0:1 Ямаль – 2'     1:1 Гордон – 36'     2:1 Кейн – 40'     2:2 Баэна – 60'     2:3 Оярсабаль – 74'    

«Эта команда полна амбиций и не хочет останавливаться на достигнутом. Были моменты, когда нам приходилось терпеть и противостоять мастерству английских игроков, но, думаю, мы увидели Испанию, которая перерождается.

В перерыве мы обсудили то, что — за исключением пяти-шести минут — мы полностью контролировали ход матча и создавали отличные моменты. Нужно было просто выйти на поле с тем же настроем. Мы понимали, что соперник может получить шансы из-за наших потерь мяча, но команда в таких ситуациях действует очень хладнокровно и зрело. Мы стремимся и дальше доказывать, что этот коллектив никогда не сдаётся», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

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