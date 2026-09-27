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Тухель объяснил выход резервного вратаря Англии на матч Лиги наций с Испанией

Тухель объяснил выход резервного вратаря Англии на матч Лиги наций с Испанией
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил появление вратаря Джеймса Траффорда в стартовом составе матча Лиги наций УЕФА с Испанией (2:3) вместо основного голкипера Джордана Пикфорда, а также рассказал, кто будет играть во 2-м туре с Чехией.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 3
Испания
0:1 Ямаль – 2'     1:1 Гордон – 36'     2:1 Кейн – 40'     2:2 Баэна – 60'     2:3 Оярсабаль – 74'    

«Я не специалист по вратарям и не могу анализировать их игру. Но Траффорд заслужил право сыграть в двух матчах — именно поэтому мы и предоставили ему такую ​​возможность. Он хорошо начал сезон в Премьер-лиге и является основным вратарём «Лидса». К Пикфорду нет никаких претензий.

Мы хотим использовать этот турнир, чтобы оценить текущий уровень Джеймса, поэтому он и проводит