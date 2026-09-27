Тухель объяснил выход резервного вратаря Англии на матч Лиги наций с Испанией

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил появление вратаря Джеймса Траффорда в стартовом составе матча Лиги наций УЕФА с Испанией (2:3) вместо основного голкипера Джордана Пикфорда, а также рассказал, кто будет играть во 2-м туре с Чехией.

«Я не специалист по вратарям и не могу анализировать их игру. Но Траффорд заслужил право сыграть в двух матчах — именно поэтому мы и предоставили ему такую ​​возможность. Он хорошо начал сезон в Премьер-лиге и является основным вратарём «Лидса». К Пикфорду нет никаких претензий.

Мы хотим использовать этот турнир, чтобы оценить текущий уровень Джеймса, поэтому он и проводит