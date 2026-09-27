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«Не понимаю, почему мы допускаем столько ошибок». Тухель — о поражении Англии от Испании

«Не понимаю, почему мы допускаем столько ошибок». Тухель — о поражении Англии от Испании
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался после поражения от Испании в матче 1-го тура Лиги наций (2:3).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 3
Испания
0:1 Ямаль – 2'     1:1 Гордон – 36'     2:1 Кейн – 40'     2:2 Баэна – 60'     2:3 Оярсабаль – 74'    

«У нас было самое неудачное начало матча с такой командой, как Испания, которая любит контролировать игру. Это немного подорвало нашу уверенность, это нормально. Мы допустили ещё две серьёзные ошибки и упустили ещё два отличных момента. Но мы справились с этими моментами и постепенно вошли в игру. Играли очень смело, не теряя мяч, работали всё лучше и лучше с мячом, создавали всё больше и больше моментов. Разница заключалась в том, что они действовали более хладнокровно и уверенно на последней трети поля.

К сожалению, очередная техническая ошибка дорого нам обошлась, инициатива снова перешла к нам, мы пропустили гол с игры, хотя нам определённо следовало лучше защищаться. Я не понимаю, почему мы допускаем столько ошибок. Конечно, мы играем против лучших. Но это происходит слишком часто, и нас наказывают на самом высоком уровне», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

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