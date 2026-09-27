«Не понимаю, почему мы допускаем столько ошибок». Тухель — о поражении Англии от Испании

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался после поражения от Испании в матче 1-го тура Лиги наций (2:3).

«У нас было самое неудачное начало матча с такой командой, как Испания, которая любит контролировать игру. Это немного подорвало нашу уверенность, это нормально. Мы допустили ещё две серьёзные ошибки и упустили ещё два отличных момента. Но мы справились с этими моментами и постепенно вошли в игру. Играли очень смело, не теряя мяч, работали всё лучше и лучше с мячом, создавали всё больше и больше моментов. Разница заключалась в том, что они действовали более хладнокровно и уверенно на последней трети поля.

К сожалению, очередная техническая ошибка дорого нам обошлась, инициатива снова перешла к нам, мы пропустили гол с игры, хотя нам определённо следовало лучше защищаться. Я не понимаю, почему мы допускаем столько ошибок. Конечно, мы играем против лучших. Но это происходит слишком часто, и нас наказывают на самом высоком уровне», — приводит слова Тухеля Sky Sports.