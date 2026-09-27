Ямаль высказался о победе Испании над Англией в матче Лиги наций и о своём забитом мяче

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о победе над Англией в матче 1-го тура Лиги наций (3:2) и своём забитом мяче. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Давиде Масса (Империя, Италия).

«Рано или поздно проигрывают все, но мы стараемся не оказаться в числе проигравших. Играть на этом стадионе очень сложно.

Тренер требует от нас активного прессинга. Я всегда говорю, что хочу помогать команде. Бывает, я теряю концентрацию, но случается и так, что я отбираю мяч, выхожу один на один и забиваю.

Нельзя сказать, что мы чувствуем себя при игре без мяча особенно комфортно, но нас не смущает, если мяч у соперника. Мы быстрая команда и не против сыграть на контратаках. Нужно понимать свою роль в каждом матче и извлекать из неё максимум пользы», — приводит слова Ямаля Marca.