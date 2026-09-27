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Ямаль высказался о победе Испании над Англией в матче Лиги наций и о своём забитом мяче

Ямаль высказался о победе Испании над Англией в матче Лиги наций и о своём забитом мяче
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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о победе над Англией в матче 1-го тура Лиги наций (3:2) и своём забитом мяче. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Давиде Масса (Империя, Италия).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 3
Испания
0:1 Ямаль – 2'     1:1 Гордон – 36'     2:1 Кейн – 40'     2:2 Баэна – 60'     2:3 Оярсабаль – 74'    

«Рано или поздно проигрывают все, но мы стараемся не оказаться в числе проигравших. Играть на этом стадионе очень сложно.

Тренер требует от нас активного прессинга. Я всегда говорю, что хочу помогать команде. Бывает, я теряю концентрацию, но случается и так, что я отбираю мяч, выхожу один на один и забиваю.

Нельзя сказать, что мы чувствуем себя при игре без мяча особенно комфортно, но нас не смущает, если мяч у соперника. Мы быстрая команда и не против сыграть на контратаках. Нужно понимать свою роль в каждом матче и извлекать из неё максимум пользы», — приводит слова Ямаля Marca.

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